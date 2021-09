"Não faz sentido Sérgio Conceição pôr o lugar à disposição"

Paulo Teixeira, antigo dirigente do FC Porto, considera que não faz qualquer sentido Sérgio Conceição deixar o clube nesta altura.

Após a goleada (1-5) sofrida com o Liverpool, o treinador portista considerou a exibição da sua equipa "vergonhosa" e questionou "se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm". Em entrevista a Bola Branca, Paulo Teixeira salienta que a ameaça de bater com a porta terá sido uma reação "a quente" de Sérgio Conceição, que é "muito emotivo", e que, agora, o técnico "poderá pensar de forma diferente".

"Não é por morrer um andorinha que acaba a primavera. No início desta Liga dos Campeões o Porto teve uma boa prestação. Os jogadores são os mesmos. Nada está perdido, não é a primeira vez que isto acontece. Não faz sentido nesta altura o Sérgio Conceição colocar o lugar à disposição. Temos de levantar a cabeça e seguir em frente", realça o ex-dirigente.

Sérgio Conceição disse que ia falar com Pinto da Costa "para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem". Embora desconheça "o que está por trás" das declarações do treinador, Paulo Teixeira sugere que pode ser "um sinal para um voto de confiança".

"Às vezes, é preciso dar um murro na mesa. Se calhar, é isso que Sérgio Conceição quis exprimir", sugere o antigo dirigente portista.