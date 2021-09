Pinto da Costa critica regresso tardio do público. "Foram os inteligentes invisíveis que determinaram"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, voltou a criticar o que considera que foi o regresso tardio do público aos estádios de futebol. À margem das celebrações do 128º aniversário do clube, o presidente

"Houve momentos incompreensíveis. Só a DGS poderá explicar o que não tem explicação. Víamos touradas e espetáculos com gente e o futebol, ao ar livre, não podia ter ninguém. Foram os inteligentes invisíveis que determinaram. Felizmente, parece que já é passado e é bom, num dia em que vamos ter público na Champions League, mostrar o que foi esta bela exposição", a



O presidente do FC Porto esteve no arranque das celebrações do aniversário e assistiu ao jogo com o Liverpool, a contar para a Youth League.

Em julho, Pinto da Costa disse que o Governo devia demitir-se: "O Governo anunciou solenemente há dias que se podia ocupar um terço de lotação dos recinto desportivos, mas entretanto tivemos jogos no nosso pavilhão, como um FC Porto-Sporting em hóquei em patins, e apesar disso não houve público, porque a DGS não tinha dito como era. O Governo devia era demitir-se e pôr a DGS a comandar o país. Fazem a legislação que entendem correta", atira.

O FC Porto joga, esta noite, em casa com o Liverpool, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.