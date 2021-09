Maniche: "Porto está hoje mais preparado para defrontar o Liverpool"

Maniche vê um FC Porto mais capaz frente ao Liverpool, esta terça-feira.

Azuis e brancos e "reds" reencontram-se na segunda jornada da Liga dos Campeões, depois de os últimos desafios entre ambos se terem saldado por triunfos confortáveis a favor dos ingleses. Todavia, na opinião de Maniche, cada partida conta a sua história e esta não será exceção. Segundo o antigo internacional portista, a equipa de Sérgio Conceição está atualmente melhor preparada para fazer frente ao Liverpool.

"São jogos diferentes. Não é por ser uma equipa inglesa. O Porto já defrontou o [Manchester] City e fez grandes resultados e excelentes jogos. Já defrontou o Chelsea e conseguiu ganhar. Cada jogo tem a sua história e o Porto, efetivamente, está mais preparado para enfrentar este Liverpool do que nos outros anos", diz Maniche, em entrevista a Bola Branca.

Explorar debilidades num jogo entre grandes

Maniche antevê um jogo "bastante competitivo, equilibrado, intenso" entre dois clubes "históricos, habituados a estar nesta competição".

"O Porto tem de ter atenção aos três homens da frente, imprevisíveis. O FC Porto tem de estar nos seus melhores dias e ser uma equipa coesa e compacta. Mas também com os seus argumentos, com jogadores na frente que desequilibram", explica o antigo médio portista.

O FC Porto estreou-se na fase de grupos com um nulo em Madrid, perante o Atlético. Maniche considera que não há que olhar para esse encontro, mas sim focar no próximo. Um embate em que o dragão pode explorar as fragilidades que o ex-médio observa no conjunto de Jurgen Klopp.

"Será um jogo totalmente diferente do que foi contra o Atlético de Madrid, com maior velocidade. Todas as equipas têm debilidades. Por exemplo, no Liverpool é a bola parada. Curiosamente, têm jogadores altos. Vejo ainda debilidades, essencialmente, no último terço", finaliza Maniche.

O FC Porto recebe o Liverpool, esta terça-feira, às 20h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.