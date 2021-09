“Foi muito mau”. Sérgio Conceição diz que vai falar com Pinto da Costa

O treinador do FC Porto deixa críticas ao plantel, assume as culpas da derrota e diz que vai analisar a situação com o presidente Pinto da Costa.

"O primeiro golo é de peladinha. Os cinco golos são golos de treino de descontração e não de quem está a jogar a Liga dos Campeões. Mas eu sou o responsável. Não podemos fazer 9 faltas. Contra uma equipa tão incisiva, perdas de bola em zona proibida, foi muito mau... daí assumir a responsabilidade”, referiu Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões acrescentou: “Se fazemos uma figura destas na Champions, temos de pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm".

Em declarações à Eleven, Conceição referiu ainda que "agora é observar o que se fez, falando com o presidente para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem e a fazermos o que vínhamos a fazer até hoje. Hoje foi muito mau."