FC Porto tenta espantar "fantasma" Liverpool, Sporting busca redenção em Dortmund

Sporting e FC Porto têm duelos de elevado grau de dificuldade, esta terça-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Os leões visitam o Borussia Dortmund, na Alemanha, e os dragões recebem o Liverpool.

Na segunda ronda da fase de grupos, o Sporting tenta redimir-se da goleada sofrida na estreia no Grupo C, diante do Ajax (1-5). Terá pela frente, a partir das 20h00, o quarto colocado da Bundesliga, que vem de uma derrota com o Borussia Monchengladbach e no qual alinha o internacional português Raphael Guerreiro.

Na antevisão da partida, Rúben Amorim admitiu que, agora, o Sporting "já tem mais noção da qualidade da Liga dos Campeões". O treinador do Borussia, Marco Rose, salientou que "não é à toa" que os leões são campeões nacionais, "à frente do Benfica e do Porto".

Quando começar a partida no Signal Iduna Park, Sporting e Borussia já saberão o resultado do outro jogo do grupo. O Ajax, líder, com três pontos, recebe o Besiktas, que perdeu com os alemães na jornada inaugural.

FC Porto tenta espantar "fantasmas"

Depois de ter empatado sem golos no terreno do Atlético de Madrid, o FC Porto volta a ter mais um osso duro de roer no Grupo B, com a receção ao Liverpool (20h00), atual líder da Premier League e do grupo da Champions. Os "reds" estrearam-se com um triunfo sobre o AC Milan (3-2) e somam três pontos, mais dois do que portistas e madrilenos.

Esta será a terceira vez que Sérgio Conceição defronta Jurgen Klopp nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões. Nas duas anteriores, ambas na fase a eliminar, o Porto perdeu em casa por margem considerável: 0-5 em 2017/18, nos oitavos de final, e 1-4 em 2018/19, nos "quartos".

Ainda assim, o treinador dos ingleses fez questão de esquecer as vitórias no Dragão e assinalou que o FC Porto "merecia ter vencido em Madrid". Sérgio lamentou a provável ausência de Pepe, que deixa o FC Porto com Marcano e Fábio Cardoso e uma possível adaptação.

"Fica mais complicada a nossa vida sem Pepe e Mbemba", admitiu o técnico portista, em conferência de imprensa, na segunda-feira.

No outro jogo do grupo, o AC Milan recebe o Atlético de Madrid, à mesma hora, em San Siro. Os italianos estão no último lugar do grupo.

Também se realizam esta terça-feira o Leipzig-Club Brugge (20h00) e o PSG-Manchester City (20h00), do Grupo A, e o Shakhtar Donetsk-Inter de Milão (17h45) e o Real Madrid-Sheriff (20h00), do Grupo D.

O Borussia Dortmund-Sporting, no Signal Iduna Park, na Alemanha, e o FC Porto-Liverpool, no Estádio do Dragão, no Porto, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.