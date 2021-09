FC Porto e Liverpool empatam na Youth League

FC Porto e Liverpool empataram a um golo, na segunda jornada da Youth League, no Estádio do Pedroso, em Vila Nova de Gaia.

As duas equipas arrancaram a sua participação na prova de sub-19 com vitórias e lideravam o grupo B. Diogo Abreu colocou os portistas em vantagem aos 70 minutos de jogo, mas Frauendorf igualou o resultado, aos 80.

No outro resultado do grupo, AC Milan e Atlético de Madrid também empataram, o que significa que portistas e "reds" partilham a liderança do grupo, com quatro pontos.