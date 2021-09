Fábio Cardoso. "Não era a estreia que desejava”

O defesa central Fábio Cardoso estreou-se com a camisola do FC Porto na goleada (1-5) do Liverpool para a Liga dos Campeões.

"Não era a estreia que desejava. Primeiro porque foi sinal que o Pepe não estava bem e claro que isso não é uma estreia de sonho, pois foi a entrar porque foi pela lesão de um companheiro”, referiu em declarações à Eleven.

O jogador confirma que os dragões tentaram “dar o melhor e infelizmente não fomos capazes. Aquele golo na primeira parte também não ajudou muito, a lesão do Otávio”.

Cardoso acredita que “faltam quatro jogos e vamos dar tudo para conseguir o apuramento" na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Vários tentos foram erros individuais. O atleta, que fez a formação no Benfica, acrescentou que “os erros pagam-se caro e é isso que temos de olhar, o que temos de melhorar e já no próximo jogo frente ao Milan."

Questionado sobre como se reage a uma derrota destas, Fábio Cardoso responde: "Com trabalho, somos uma equipa de trabalho, que gosta de competir dia-a-dia após dia e sempre assim. É isso que vamos fazer, continuar a trabalhar e a olhar para nós para vermos conde podemos melhor individualmente e como equipa e fazê-lo".