Sérgio não risca Pepe para defrontar Liverpool, mas "o cenário não é risonho"

Pepe ainda não é uma carta totalmente fora do baralho para o FC Porto-Liverpool, mas Sérgio Conceição não se mostrou muito otimista em contar com o capitão de equipa. Em conferência de imprensa, o treinador do Porto admite que a sua ausência pode mudar a estratégia.

"O cenário não é nada risonho, hoje não treinou, vamos ver amanhã. Vai ser até à última para ver se conseguimos recuperar. Pode interferir na nossa postura em campo e com a estratégia para o jogo", diz.

O capitão dos dragões lesionou-se com o Atlético de Madrid e falhou os jogos com o Moreirense e Gil Vicente. O treinador relaciona ainda a ausência de Pepe com o castigo de Mbemba, que foi expulso com o Atlético de Madrid. As soluções passam por estrear a dupla Fábio Cardoso e Marcano, ou adaptar um jogador.

"Estar o Pepe ou não, é uma grande diferença, não que os outros não tenham valor ou qualidade para jogar no FC Porto. O Pepe é ainda rápido, com muita experiência nestes jogos e é essencial ter gente capaz e num setor tão importante. Vamos ver se é possível. Temos o Marcano e Fábio Cardoso, ou posso fazer uma adaptação. Fica mais complicada a nossa vida sem Pepe e Mbemba", termina.

O FC Porto-Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, joga-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.