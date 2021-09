Sérgio Conceição: "O Liverpool é a melhor equipa do mundo em certos momentos do jogo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o Liverpool é a melhor equipa do mundo em certos momentos do jogo. Apesar dos elogios à equipa de Klopp, Sérgio quer vencer os três pontos e explorar as fragilidades dos ingleses.

"A identidade do Liverpool não mudou, é um adversário que é a melhor equipa do mundo em certos momentos do jogo. É a minha visão realista de como vejo o futebol. São uma equipa forte, super agressiva na recuperação, muito capaz nos ataques à baliza. Tem muitos pontos fortes, cabe-nos contrariar e colocar a nu algumas fragilidades, que também as tem", disse, em conferência de imprensa.

O Porto jogou frente ao FC Porto na Liga dos Campeões em 2017/18 e em 2018/19, duas edições em que os "reds" chegaram à final da prova. Sérgio reage com humor e diz que a única época em que o Liverpool esteve mais fraco, a última, não os defrontaram.

"Preparamos os jogos de forma a ganhá-los, dentro da estratégia e da dinâmica da nossa equipa. O ano em que o Liverpool não esteve tão bem foi o ano passado, e não os apanhámos. Vamos jogar com um grande Liverpool e temos de estar num nível muito alto para contrariar o favoritismo do Liverpool", atira.