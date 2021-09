Pepe falha último treino antes do Liverpool. Fábio Cardoso pode estrear-se

Pepe continua de fora das opções do FC Porto e falhou o último treino antes da receção ao Liverpool, de acordo com os 15 minutos abertos à imprensa.

O capitão dos dragões lesionou-se com o Atlético de Madrid e falhou os jogos com o Moreirense e Gil Vicente. Mbemba está castigado, por ter visto o cartão vermelho em Madrid, e Fábio Cardoso poderá ser a opção para fazer dupla com Marcano.

Fábio Cardoso, de 27 anos, chegou ao FC Porto vindo do Santa Clara, mas ainda não somou qualquer minuto. João Marcelo, central da equipa B, foi chamado ao treino.

Sérgio Conceição fala à imprensa às 12h30 e poderá esclarecer a questão da disponibilidade de Pepe. O FC Porto-Liverpool joga-se nesta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.