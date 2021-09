Otávio recorda Liverpool. "Foram à final nas duas vezes que jogamos com eles"

Otávio, médio do FC Porto, recorda que o Liverpool foi à final da Liga dos Campeões nas duas ocasiões em que os dragões defrontaram os "reds" num passado recente, em 2018 e 2019.



"As duas vezes que jogámos com o Liverpool, foram finalistas nas duas vezes e isso mostra a força deles. Numa vez perderam e na outra foram campeões. Cada jogo tem a sua história e vamos tentar fazer diferente. Vai ser um jogo muito complicado, eles estão sempre a lutar pelo campeonato e pela Liga dos Campeões. Queremos os três pontos e vamos atrás disso", atira.

O internacional português sublinha a experiência da equipa inglesa, mas isso não tira o objetivo de vencer o jogo.

"Quase todos os jogadores que jogaram contra nós, continuam na equipa, estão em primeiro lugar no campeonato, estão num bom momento, mas vamos tentar os três pontos dentro de casa", explica.

Questionado sobre um possível interesse do Liverpool na sua contratação, Otávio garante que dá o máximo em todos os jogos: "Se tivesse alguma equipa atrás de mim, era pelo meu trabalho em todos os jogos. Em qualquer jogo temos de dar sempre o máximo".

O FC Porto-Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, joga-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.