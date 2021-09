Pepe ainda em tratamento a dois dias do Liverpool

Pepe continua em tratamento a dois dias da receção do FC Porto ao Liverpool, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O experiente central e capitão dos dragões lesionou-se na perna esquerda frente ao Atlético de Madrid e falhou os jogos com Moreirense e Gil Vicente e continua em dúvida para o jogo contra os "reds".

O guarda-redes Marchesín é o outro nome no boletim clínico, a realizar treino integrado condicionado.

O Porto volta a treinar esta segunda-feira, às 10h30, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Liverpool.