Galos no campo, "reds" na cabeça

Em declarações a Bola Branca , o antigo jogador azul e branco considera que o foco deve ser dirigido para os galos, embora seja difícil não deixar de pensar no embate com os "reds". Inclusive para o próprio treinador portista.

O discurso do treinador, refere Jaime Magalhães, também contraria um pouco aquilo que lhe passará pela cabeça. "Claro que [o jogo com o Liverpool] passa [pela sua cabeça], mas o Sérgio tenta não falar nesse sentido, mas sim no jogo deste fim de semana. Para não perdermos já cedo a corrida e, no fim, sermos campeões", sublinha, redireccionando também ele o discurso para um jogo do campeonato em que o FC Porto vai ter de contornar a ausência de uma peça-chave da equipa.

"[Pepe] Faz parte da mobília, como se costuma dizer. É um excelente jogador e quando entra em campo faz com que a equipa se projete nele. A raça, a garra", descreve.