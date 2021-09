Pepe e Marchesín ausentes no regresso do Porto aos treinos

Pepe e Marchesín, lesionados, voltaram a ser as únicas baixas do do FC Porto, esta terça-feira, no regresso aos treinos após folga.

Ambos realizaram tratamento, sendo que o guarda-redes também fez trabalho de ginásio. Sérgio Conceição contou com os restantes jogadores.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival.

Os dragões preparam a visita ao Gil Vicente, marcada para sexta-feira, às 21h15, em Barcelos. Jogo da jornada 7 da I Liga com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.