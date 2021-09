Bruno Moraes. FC Porto no "caminho certo" para recuperar título de campeão

Bruno Moraes, avançado brasileiro campeão europeu pelo FC Porto, acredita que os dragões são claramente favoritos a vencer o Gil Vicente, em Barcelos, na próxima sexta-feira.

"O FC Porto está moralizado e é favorito à vitória em Barcelos. Ainda não perdeu e tem jogado a alto nível. O Gil Vicente tem uma boa equipa, com um treinador competente, mas se o Porto marcar logo nos primeiros minutos, pode até conseguir um resultado alargado", refere, em Bola Branca.

Aos 37 anos, ainda joga nos distritais da Associação de Futebol do Porto, no Canidelo, onde continua a marcar golos. Bruno Moraes representou o Gil Vicente, em 2014.



Dragão pode recuperar título nacional



Para Bruno Moraes, o FC Porto está no caminho certo para conquistar o campeonato português. Já na Liga dos Campeões, vai estar na luta pelo apuramento, considera.

"O Porto está no caminho certo e tem todas as hipóteses de conquistar o campeonato português. Na Champions, tem um grupo muito difícil mas, como mostrou na primeira jornada pode bater-se de igual para igual com qualquer adversário e vai estar na luta pelo apuramento para a próxima fase", acrescenta.

Da passagem pelo FC Porto, Bruno Moraes guarda a vontade de ganhar sempre, o ADN de quem nunca desiste de lutar.



"No Porto, o segundo lugar nunca é o objetivo. Com a estrutura que tem, com a exigência dos adeptos, é um clube que está habituado a ganhar sempre. A mentalidade é a de não perder nem a feijões. E essa mística, esse ADN está muito bem representado nesta equipa e na liderança do Sérgio Conceição. É um técnico muito bem identificado com a maneira de ser dos portistas e dos portuenses", termina.

Bruno Moraes joga, ainda aos 37 anos, no Canidelo, dos Distritais da AF Porto, onde também treina a equipa sub-18.

"Antes vivia o futebol durante aí umas 20 horas por dia, agora são quase 24 horas (risos). Além de jogar no Canidelo, também treino a equipa sub-18 do clube, uma experiência que estou a gostar muito, para além de acompanhar o meu filho que é sub-11 do Canidelo. Além disso, sou comentador desportivo", conclui.



O jogo Gil Vicente - FC Porto, da 7ª jornada da Liga Portuguesa, realiza-se na próxima sexta-feira às 21h15. O desafio terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.