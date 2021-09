Adversários do FC Porto: Liverpool e Atlético vencem

Liverpool e Atlético de Madrid, adversários do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, venceram, esta terça-feira, a contar para a Taça da Liga inglesa e para o campeonato espanhol, respetivamente.

Os ingleses derrotaram, fora, o Norwich City, por 0-3, na terceira ronda da Taça da Liga, com bis de Takumi Minamino e um golo de Divock Origi. O internacional português Diogo Jota ficou no banco dos "reds".

O Atlético sofreu para bater, também fora, o Getafe, por 1-2. Os "azulones" chegaram à vantagem aos 45 minutos, por intermédio de Stefan Mitrovic, a aproveitar um "frango" de Jan Oblak. Contudo, a expulsão de Carles Aleñá, aos 74 minutos, deitou tudo a perder. Luis Suárez apontou os dois golos da reviravolta "colchonera", aos 78 e 90 minutos.

O Atlético não pôde contar com João Félix, que cumpre dois jogos de castigo - um por ter sido expulso e outro por rematar uma bola para a bancada em protesto no jogo com o Athletic Bilbau, no último sábado.

A equipa de Diego Simeone sobe, à condição, ao primeiro lugar do campeonato espanhol, com 14 pontos, mais um que o rival Real Madrid, segundo classificado, que ainda não disputou a sexta jornada.

Na primeira jornada da fase de grupos da Champions, o FC Porto empatou no reduto do Atlético de Madrid, sem golos. No segundo jogo, na próxima terça-feira, 28 de setembro, recebe o Liverpool, no Dragão, às 20h00.