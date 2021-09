Fábio Vieira iguala registo de Quaresma e Alex Telles

Fábio Vieira tornou-se no terceiro jogador do FC Porto a conseguir três assistências no mesmo jogo no Estádio do Dragão, depois de Ricardo Quaresma e Alex Telles.

Na primeira titularidade da época, o jovem de 21 anos fez três assistências na vitória por 5-0 frente ao Moreirense.

O médio esteve perto de ser dispensado pelo FC Porto. A revelação foi do antigo treinador dos sub-15 do FC Porto, Luís Gonçalves.

"Quando era sub-15, o Fábio Vieira não jogava sempre e foi pensado como dispensável, por algumas pessoas. Eu pedi para lhe darem tempo porque há que perceber que, em certos miúdos, o talento está lá, a vontade e a motivação intrinseca estão lá e há que dar-lhes tempo para crescer. Quem trabalha na formação tem de entender isso", diz.

Fábio Vieira, de 21 anos, está em fim de contrato com o FC Porto. Estreou-se na equipa principal em 2019/20, lançado por Sérgio Conceição. No total, leva 41 jogos na equipa principal dos dragões.