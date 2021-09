"Fábio Vieira foi pensado como dispensável nos sub-15 do FC Porto"

Com três assistências para golo, Fábio Vieira foi o melhor em campo para a Renascença , na goleada por 5-0 sobre o Moreirense, com que a equipa de Sérgio Conceição regressou às vitórias, depois dos empates em Alvalade e Madrid.

Fábio Vieira esteve perto de ser dispensado pelo FC Porto. A revelação a Bola Branca do antigo treinador dos sub-15 do FC Porto, Luís Gonçalves.

Seleção principal na mira

Frente ao Moreirense, Fábio Vieira e Vitinha entraram de início e foram importantes na goleada do FC Porto. Luís Gonçalves aponta a seleção A de Portugal como um passo natural na carreira de ambos os jogadores do Porto.

"O Vitinha e o Fábio Vieira foram chamados à seleção de sub-21 ainda tendo idade de sub-19. Têm mostrado capacidade de resposta nesse patamar e claro que os vejo, num futuro não muito distante, serem opção para a seleção A. Somos um país pequeno mas temos imensos talentos futebolísticos fruto do trabalho de excelência que tem sido feito na formação, em Portugal", acrescenta.

Luís Gonçalves tem especial gosto em ver a geração de 2000 brilhar no futebol português.

"Treinei grandes jogadores na equipa sub-15 do FC Porto quando estive ao serviço dessa grande instituição. Dá-me um gozo enorme ver estes jogadores singrarem. O Vitinha, Fábio Vieira e João Mário têm sido opção no FC Porto, o Romário Baró, emprestado ao Estoril, ainda ontem defrontou o Sporting e o Afonso Sousa tem estado muito bem no Belenenses SAD. Entre outros, porque a geração de 2000 é muito forte. Tive o privilégio de estar com eles e transmitir alguma coisa do meu conhecimento", diz, com orgulho.

Luís Gonçalves tem um vasto currículo profissional. Depois de ter deixado a seleção de Moçambique, o treinador, de 49 anos de idade, está agora no mercado.