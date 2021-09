Sérgio elogia "excelente" resposta dos jogadores menos utilizados

Sérgio Conceição gostou da resposta dos jogadores menos utilizados que lançou de início frente ao Moreirense, como Fábio Vieira, que fez três assistências, Vítor Ferreira e o reforço de verão Wendell.

"Confio em todos os jogadores que tenho à disposição. Hoje [este domingo] jogaram jogadores que não tinham tido tantos minutos e deram excelente resposta. É sinal de que durante a semana trabalham bem. Temos um grupo competitivo contra os adversários e no trabalho diário, o que é essencial. Há grande disputa de cada um. Tenho um grupo com qualidade", frisou o técnico do FC Porto, em declarações à Sport TV.



Ainda assim, Sérgio não ficou muito agradado com a primeira parte, em que "houve coisas" que tiveram de ser faladas ao intervalo:



"Só ter bola de forma passiva não é a minha forma de estar. É preciso dar ao jogo outros ingredientes. A segunda parte foi muito boa. Sabíamos que íamos apanhar um adversário com valia, que podiam criar-nos problemas no momento da perda, como aconteceu. Levámos o jogo para onde queríamos. Bom jogo, bom resultado, parabéns aos jogadores."

Wendell estreou-se a titular, depois de Sérgio Conceição ter tido que, para tal, teria de estar completamente identificado com a ideia de jogo. O treinador gostou do que viu, mas deixou um alerta ao lateral-esquerdo.

"Se justificar durante a semana, poderá jogar na sexta-feira com o Gil Vicente. Mas tem de justificar, porque há muita gente que pode jogar ali. Cabe-me decidir ao final da semana", assinalou o técnico portista.