“História joga, mas joga muito pouco” na Liga dos Campeões

O treinador do FC Porto diz que não foi por causa do peso histórico e da experiência dos seus jogadores que o clube teve bons desempenhos na Liga dos Campeões nos últimos anos.

“A história joga, mas joga muito pouco”, sublinhou Sérgio Conceição, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Moreirense desta jornada, no Dragão.

“É um erro dizer que percurso do FC Porto nos últimos anos se deve à experiência e ao peso histórico do clube”, acrescentou, elencando por nome vários dos jogadores que se estrearam na mais importante prova do futebol europeu de clubes esta época.

Sobre o jogo com o Moreirense, que se realiza no domingo às 18h, Conceição diz que espera um desafio difícil uma vez que os resultados que o clube minhoto tem obtido – zero vitórias, três empates e duas derrotas – não refletem a qualidade do plantel.