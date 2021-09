Toni Martínez eleito melhor avançado do mês da I Liga

Toni Martínez, do FC Porto, foi eleito o melhor avançado do mês da I Liga, em agosto.

O avançado espanhol recebeu um total de 29% dos votos dos treinadores principais da competição.

“Estou muito feliz por receber este prémio. Quero agradecer principalmente à minha equipa, ao corpo técnico e a todos os adeptos que me apoiaram. Espero que este prémio seja o primeiro de muitos desta época”, disse aos meios da Liga.

Ricardo Horta, do Braga, contabilizou 9% dos votos e arrecadou o segundo lugar, sendo que Chiquinho, do Estoril Praia, completou o pódio com 8% dos votos.

Toni Martínez marcou três golos em quatro jogos disputados no mês de agosto, um frente ao Belenenses SAD e dois frente ao Arouca.