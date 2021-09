João Manuel Pinto: "Porto não pode perder mais pontos"

Em dúvida para o embate com o Moreirense está Pepe, que saiu lesionado do jogo da Liga dos Campeões. O central tem uma problema muscular e se não estiver disponível fará falta, considera João Manuel Pinto.

"Já tem dois empates e está a quatro pontos do primeiro", contabiliza, fixando a diferença para o Benfica, líder da tabela, após a 5.ª jornada. O antigo central dos dragões está convicto de que a equipa vai mesmo dar uma boa resposta, assinalando que a equipa "tem mostrado muita qualidade". "Acho que vamos ter um Porto fortíssimo", acrescenta.

João Manuel Pinto acredita que o FC Porto vai aproveitar para dar sequência a exibição em Madrid, frente ao Atlético, e apresentar-se "concentrado e determinado", no domingo, com o Moreirense, até porque, sublinha, "não pode perder mais pontos".

"É um jogador experiente, muito competitivo. É um jogador que faz sempre muita falta, seja ao Porto, seja à seleção. Certamente, o Sérgio Conceição vai encontrar soluções, por isso é que uma equipa não se resume a 11 jogadores", nota.

O FC Porto recebe o Moreirense, este domingo, às 18h00 no Estádio do Dragão, para a 6.ª jornada da I Liga. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

João Manuel Pinto, de 48 anos, foi jogador do FC Porto entre 1995 e 2001. Terminou a carreira em 2007 no Sion. O antigo central é agora treinador. Está sem trabalho, depois de ter passado pelo Quarteirense na época passada.