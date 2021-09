FC Porto continua a preparar Moreirense com duas baixas

O FC Porto voltou a treinar, esta sexta-feira, para preparar a receção ao Moreirense, no próximo domingo, com as mesmas duas baixas.

Pepe, que saiu lesionado frente ao Atlético de Madrid com um edema muscular na perna esquerda, continua em tratamento, assim como Marchesín, que fez tratamento e ginásio.

Os dragões treinam novamente no sábado, às 10h30, e Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo às 12h00, no Olival.

O FC Porto-Moreirense joga-se no domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.