Jesualdo Ferreira: "Porto tem todas as condições para estar nos oitavos da Champions"

Numa análise mais fina ao jogo com o Atlético, Jesualdo salienta que "o FC Porto foi capaz de controlar a zona central do meio-campo e da defesa".

O antigo treinador dos dragões sustenta a sua ideia com a produção que a equipa tem apresentado nos grandes jogos internacionais, como foi exemplo o desafio com o Atlético (0-0), na quarta-feira.

Jesualdo Ferreira não tem dúvidas de que o FC Porto tem todas as condições para alcançar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mesmo estando inserido num grupo com Atlético de Madrid, Liverpool e Milan.

"O Atlético de Madrid não é dotado no jogo pelas alas. O Porto controlou o Atlético do primeiro ao último minuto. Foi uma equipa séria e competitiva. O Porto tem demonstrado capacidade muito grande nos grandes jogos. Uma equipa que nunca perde o norte. Ficou aquém de um resultado mais positivo. Os pontos seriam importantes na luta pelos dois primeiros lugares", completa.

O FC Porto empatou a zero com o Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada da fase de grupos. No outro jogo da série, o Liverpool venceu o Milan, por 3-2. Os dragões recebem o Liverpool, no segundo jogo do Grupo B, a 28 de setembro.