FC Porto recebido no aeroporto por centenas de adeptos de madrugada

O FC Porto foi recebido, já de madrugada, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro por centenas de adeptos, depois do empate em casa do campeão espanhol, o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões.

Os portistas empataram sem golos, num jogo em que viram até um golo ser anulado pelo videoárbitro devido a um toque acidental e suave de Taremi na bola com a mão.

A comitiva do FC Porto regressou a casa no próprio dia, pela madrugada, e centenas de adeptos portistas maracaram presença no aeroporto para receber e apoiar a equipa.