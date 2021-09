Cinco jogadores do FC Porto regressaram um dia mais tarde

Cinco jogadores do FC Porto não regressaram a Portugal com o resto da equipa, após o empate (0-0) com o Atlético de Madrid, na quarta-feira.

Luis Díaz, Matheus Uribe, Chancel Mbemba, Zaidu e Mehdi Taremi deslocaram-se às respetivas embaixadas em Madrid, esta quinta-feira, para tratarem de questões burocráticas relacionadas com o visto para a deslocação a Liverpool, Inglaterra, onde os dragões jogarão, a 24 de novembro, a contar para a quinta jornada do B da Liga dos Campeões.

O quinteto regressou ao início da tarde ao Porto, a tempo de se apresentar ao trabalho, esta quinta-feira, no Olival. O FC Porto já prepara a receção de sábado ao Moreirense, a contar para a sexta jornada do campeonato.