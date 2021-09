Sub-19 do FC Porto dão o exemplo aos mais velhos em Madrid

A equipa de juniores do FC Porto entrou a vencer na Youth League, esta quarta-feira, frente ao Atético de Madrid, por 1-2.

Na capital espanhola, os dragões adiantaram-se no marcador aos 34 minutos, por intermédio de Diogo Abreu. O Atlético empatou, com um golo de El Hannouni, aos 56 minutos, no entanto, seis minutos depois, Rodrigo Pinheiro deu a vitória ao FC Porto.

Com este resultado, o FC Porto lidera o grupo B da prova jovem da UEFA, com três pontos. O Atlético está em último. AC Milan e Liverpool defrontam-se esta quarta-feira.