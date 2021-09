FC Porto coloca bilhete de época à venda na segunda-feira

O FC Porto vai colocar à venda, na segunda-feira, o Bilhete de Época, que inclui todos os jogos em casa para o campeonato até ao final da época e até 18 encontros das fases de grupos da Liga dos Campeões e da Taça da Liga.

"O Bilhete de Época será vendido, excecionalmente, esta temporada e não tem precedência com o Lugar Anual 2019/20", salienta o clube, em comunicado no site oficial. Quer isto dizer que os sócios que adquiram o Bilhete de Época terão de escolher novos lugares - algo válido exclusivamente para a presente temporada.

Em caso de regresso a 100% da capacidade no Estádio do Dragão na próxima época, os sócios voltam a ter preferência pelo lugar que detinham em 2019/20.



A oferta inicial será de 10 mil bilhetes. "É obrigatório ter efetuado o processo de renumeração para a aquisição. Devido ao número limitado de Bilhetes de Época disponíveis, haverá prioridades de acesso", refere o FC Porto.

Na segunda e terça-feira (20 e 21 de setembro, a venda será exclusiva a detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta desde 2009/10. Na quarta e quinta-feira (22 e 23 de setembro), a venda será alargada a todos os detentores de Lugar Anual até à temporada 2019/20. A partir de sexta-feira (24 de setembro), serão englobados todos os sócios.

"Em virtude da situação pandémica, o Bilhete de Época é pessoal e intransmissível e o acesso ao Estádio do Dragão não dispensa o cumprimento das normas em vigor para os restantes espectadores à data do encontro", sublinha o clube portista.

O Bilhete de Época poderá ser adquirido na Loja do Associado do Estádio do Dragão, nas FC Porto Stores ou no Portal FC Porto. Os preços variam entre 140 e 1.000 euros.