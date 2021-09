Só Marchesín desfalca treino do Porto na véspera da Champions

Agustín Marchesín é o único indisponível do FC Porto para a entrada na Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid, na quarta-feira.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social do último treino antes da partida para Espanha, esta terça-feira, só o guarda-redes argentino não foi visto no relvado. Todos os outros jogadores treinaram normalmente.

Por decisão do Governo espanhol, o FC Porto não terá adeptos no estádio do Atlético de Madrid. No entanto, está marcada uma concentração de adeptos à porta do Estádio do Dragão para as 16h30 desta terça-feira, quando o autocarro da equipa de Sérgio Conceição partir para o aeroporto. O voo para Madrid está agendado para as 17h30.

O Atlético de Madrid-FC Porto, da primeira jornada do grupo B, joga-se na quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.