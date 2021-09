Simeone não espera jogo fácil frente ao "teimoso" amigo Sérgio

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, está bem avisado para o confronto com o FC Porto, do "teimoso" amigo Sérgio Conceição, com quem partilhou balneário, enquanto jogador, na Lázio.

"Antes de mais, vamos jogar contra um amigo, Conceição. Coincidimos na Lazio durante bons anos como colegas de equipa. Ele está a dar ao FC Porto uma identidade, tanto na Liga portuguesa como nas competições europeias", salientou, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

(em atualização)