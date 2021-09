Sérgio Conceição explica falta de aposta em Wendell

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, explicou, esta terça-feira, a razão de o reforço Wendell ainda só ter quatro minutos de jogo.

Em conferência de imprensa, Sérgio esclareceu que o lateral-esquerdo brasileiro, de 28 anos, contratado este verão ao Bayer Leverkusen, precisa de aprender os princípios de jogo do FC Porto e de ganhar ritmo.

"Para as pessoas pode ser estranho, mas ele tem trabalhado connosco para perceber o que queremos dele, os princípios da nossa equipa. Uma coisa é termos um jogador que vem completamente rodado jogar. O último jogo do Wendell foi em maio [na verdade, foi a 8 de agosto, a contar para a Taça da Alemanha]. A utilização é pouca", salientou o técnico.

Trabalhar com apenas 10 jogadores por duas semanas, durante a pausa para as seleções, foi mais prejudicial para a aprendizagem de Wendell. Ainda assim, Sérgio garantiu que conta com o defesa brasileiro.

"Se tivesse o grupo todo, seria mais fácil transmitir conhecimentos. Não quer dizer que o Wendell não seja opção. Agora, se me perguntarem se está nas condições ideais para ser lançado num clássico ou num jogo da Liga dos Campeões, aí tenho as minhas dúvidas", sublinhou.



Elogios ao novo dono da baliza portista

Sobre Diogo Costa, que tem sido titular do FC Porto na ausência, por lesão, de Agustín Marchesín, Sérgio Conceição assinalou que o guarda-redes português passou à frente quando o argentino ainda estava apto.

"O Diogo está a fazer o trabalho dele de acordo com a qualidade dele e evolução que tem tido. Não podemos esquecer-nos do Marchesín, que está lesionado e deu-nos muito. Independentemente disso, o Diogo Costa começou a jogar com o Marchesín em condições", frisou o técnico.

Sérgio Conceição fazia a antevisão do Atlético de Madrid-FC Porto, da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Jogo marcado para quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.