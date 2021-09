Auto de flagrante delito. Pepe não comenta pedido do Sporting

Pepe recusou comentar o pedido do Sporting à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes para a elaboração de um auto de flagrante delito contra si, por um lance com Sebastián Coates no clássico de Alvalade.

Num canto aos 31 minutos do Sporting 1-1 FC Porto, Pepe atingiu Coates na cara. O videoárbitro não interveio, pelo que o árbitro não assinalou grande penalidade a favor dos leões. Sem intervenção da equipa de arbitragem no jogo, o Sporting apresentou a participação na expectativa de que Pepe seja responsabilizado pela ação, que no entendimento do Sporting foi uma agressão do capitão do FC Porto a Coates.

Questionado, esta terça-feira, em conferência de imprensa, sobre o caso, Pepe "fintou" a pergunta de forma taxativa: "Não leio jornais."

De acordo com o artigo 258.º do regulamento disciplinar da Liga de Clubes, considera-se "verificada em flagrante a infração que é detetada através de objetos ou sinais percecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, que mostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou".

Após a participação do Sporting, a Comissão de Instrutores tem três dias para avaliar a situação e abrir, ou não, um processo disciplinar a Pepe.

Mensagem ao adepto que caiu da bancada

Ainda sobre o clássico, Pepe fez questão de falar sobre o adepto do Sporting que caiu da bancada e teve de ser transportado para o hospital.

"Espero que esteja bem. Quero dar uma palavra de conforto aos familiares dele. Os adeptos fazem falta ao futebol, fazem parte do espetáculo. Gostamos de jogar com os adeptos", salientou o central portista.

O adepto em causa já não corre risco de vida. Garantia dada, na segunda-feira, pela claque leonina "Duxxi", da qual o elemento fazia parte.

"Depois de muitas horas de incerteza e preocupação, podemos informar, com profundo alívio, que o nosso associado não corre perigo de vida e que, apesar de ainda hospitalizado, encontra-se estabilizado e a receber os necessários tratamentos médicos, tendo em vista a total recuperação dos múltiplos e graves ferimentos sofridos", informou o grupo.

A claque do Sporting agradeceu a todos que "prontamente o socorreram e permitiram, com o seu decisivo contributo, que o sucedido não tivesse conhecido outro desfecho, porventura trágico e irreparável".

Lutar pelos três pontos e fazer contas no fim

Pepe falava em conferência de imprensa de antevisão da estreia do FC Porto na Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid. Um jogo em que os dragões se recusam a lutar apenas pelos três pontos.

"Só vamos saber se o empate será bom quando já estivermos no último jogo da fase de grupos. Vamos com a ambição de ganhar, trabalhámos para isso. É um grupo extremamente difícil e, quando assim é, todos os pontos contam para a classificação final", sublinhou o central.

Pepe assumiu estar "muito feliz" por voltar a Espanha, onde passou 10 anos "muito bons", no Real Madrid. Ainda para mais, fá-lo-á no reduto do Atlético, onde nunca perdeu, dado que o defesa até desconhecia.

"As minhas filhas nasceram em Madrid. Tenho um carinho imenso pelo povo espanhol. É sempre especial defrontar uma equipa espanhola. Vou defender o meu clube da melhor maneira possível", sublinhou.

O Atlético de Madrid-FC Porto, da primeira jornada do grupo B, joga-se na quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.