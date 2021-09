Ovidiu Hategan apita o FC Porto em Madrid

Ovidiu Hategan é o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo de estreia do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, em Madrid, diante do Atlético. O romeno, de 41 anos, já apitou cinco jogos dos dragões nas competições internacionais e o Porto só perdeu por uma vez, em 2016/17, com a Juventus.

Hategan esteve no Euro 2020, em que arbitrou apenas jogos da fase de grupos, e esta temporada já apitou jogos da qualificação para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa e para o Mundial 2022.