Diogo Costa não irá tremer na Liga dos Campeões

Diogo Costa não irá tremer entre os postes e o Atlético de Madrid-FC Porto, esta quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Na opinião de Zé Eduardo, antigo guarda-redes formado pelos dragões, será apenas mais um jogo de futebol numa carreira que prevê de sucesso do jovem guarda-redes.

“Já tem um presente brilhante e terá um futuro ainda melhor. Os erros vão acontecer, mas um guarda-redes, como qualquer jogador jovem, precisa de jogos, seja contra o Sporting, o At. Madrid ou outra qualquer equipa. Vejo isto com muita naturalidade; será mais um jogo de futebol”, diz Zé Eduardo, numa entrevista a Bola Branca.

O guarda-redes, que pendurou as luvas há seis anos ao serviço do ENAD, de Chipre, considera Diogo Costa um guardião “muito completo para a idade que tem, com uma leitura de jogo fantástica, um jogo de pés muito bom, forte em jogo aéreo nas saídas e nos lances de um para um, como aconteceu no clássico com o Sporting”.