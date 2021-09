Sérgio Conceição recusa dar desculpas. Porto ficou "aquém"

Sérgio Conceição confessa que esperava mais do FC Porto no clássico em Alvalade, relativo à quinta jornada do campeonato, que terminou empatado (1-1) e deixou os dragões a quatro pontos da liderança.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador referiu que podia "apresentar 1001 desculpas, mas não é por aí". O FC Porto devia "ter feito mais" frente ao Sporting, especialmente na primeira parte.

"Sporting fez o golo numa fase em que tínhamos domínio, passados dois ou três minutos podíamos ter empatado pelo Corona. Depois, ficámos aquém do que podemos fazer. Algumas perdas de bola no início da construção, alguma má definição no último terço, equipa por vezes distante. Na segunda parte, a equipa melhorou a todos os níveis, fomos uma equipa mais dominadora. Fizemos um excelente golo. Algumas picardias, jogadores algo nervosos, alguma falta de critério nos cartões. Duas boas equipas, muito competitivas, que queriam ganhar dentro do ambiente e do contexto, que não era fácil", analisou o técnico.



Marcano, Bruno Costa, Corona e uma maratona

Sérgio tirou Marcano e Bruno Costa logo na primeira parte, para fazer entrar Manafá e Sérgio Oliveira. O treinador fez questão, no entanto, de ilibar os dois jogadores substituídos: "Não estávamos coesos."

"Estávamos constantemente a perder bolas no corredor central que permitiam ao Sporting arrancar de forma rápida e perigosa. Na segunda partem os jogadores que entraram deram uma boa resposta. Tenho de louvar o espírito dos jogadores", enalteceu o treinador portista.

Na jornada anterior, Sérgio Conceição criticou o rendimento de Jesús Corona, que agora foi titular frente ao Sporting, no apoio a Taremi.

"Já esteve um pouco melhor do que aquilo que eu vi há umas semanas. Este mês de agosto é terrível para a estabilidade emocional dos jogadores. As pessoas podem ficar surpresas com algumas situações, mas nós que estamos aqui dentro tomamos opções. É sempre para ganhar. Não viemos aqui para empatar. Não jogando tão bem, não estando no nosso melhor, mas sendo uma equipa muito competitiva", sublinhou.

Este empate deixa o FC Porto com quatro pontos de desvantagem para o líder Benfica. Sérgio não se mostrou preocupado, dado que o campeonato "é uma maratona". "Em maio é que fazemos as contas", atirou.