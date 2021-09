Sérgio "satisfeito" com o plantel do FC Porto e precisa que "Corona jogue mais"

Depois do fecho do mercado, Sérgio Conceição reconhece que está feliz com o plantel do FC Porto. O clube segurou os principais jogadores e os nomes que estiveram associados à saída no verão, como Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Corona.

"Não sou empresário nem dirigente, não tenho de me preocupar com equilíbrios financeiros. Tenho de trabalhar para que todos eles possam ser possíveis vendas. O que falo com o presidente é sobre, dentro das necessidades do clube, os jogadores que acho que são importantes para termos uma boa época. Estou contente com o plantel que tenho", disse, em conferência de imprensa.

Jesús Corona, figura do FC Porto nas últimas épocas, soma apenas 19 minutos esta temporada. Em fim de contrato, o jogador disse na seleção mexicana que "precisa de jogar mais". Sérgio Conceição concorda com o extremo.

"Vejo [as palavras de Corona] de forma muito positiva. Nós também precisamos que ele jogue mais", termina.