Sérgio Conceição já contou no treino com maioria dos internacionais do FC Porto

O treino desta quinta-feira do FC Porto, que prepara o clássico de sábado com o Sporting, teve a novidade da presença dos futebolistas Pepe, Otávio, Diogo Costa, Taremi, Zaidu, Mbemba e Nanu, no dia em que Marko Grujic foi dado como apto.

Estes sete jogadores regressaram aos treinos no Olival, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções, faltando apenas os internacionais Luís Díaz, Matheus Uribe e Corona, ainda em representação da Colômbia e do México, respetivamente, nas eliminatórias de qualificação para o Mundial2022. Do boletim clínico consta apenas o guarda-redes argentino Marchesín, que fez tratamento e ginásio, visto que o internacional sérvio Marko Grujic foi hoje dado como apto pelo departamento clínico do clube. Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, a partir das 15h30, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa do técnico Sérgio Conceição, de antevisão do grande jogo da quinta jornada. O FC Porto defronta o Sporting no sábado, em Alvalade, em jogo da quinta jornada da I Liga, cujo início está marcado para as 20:30, e que será arbitrado pelo algarvio Nuno Almeida.