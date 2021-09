Sérgio Conceição acredita que clássico deveria ter sido adiado

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, é contra a calendarização do campeonato e o clássico com o Sporting realizado em cima da pausa para seleções. Em conferência de imprensa, o técnico diz que o jogo deveria ter sido adiado.

"É lógico [que deveria ter sido adiado], não há outra resposta que possa dar. Não faz sentido fazer um jogo do campeonato nestas condições", começou por dizer.

O treinador não entra nas escolhas dos selecionadores, mas acredita que o FC Porto saiu mais prejudicado do que o Sporting na pausa internacional, com mais minutos internacionais e mais quilómetros realizados.

"Na preparação do jogo obviamente que saímos mais prejudicados. Temos mais mil e tal minutos do que o adversário nos jogadores das seleções e mais 200 mil quilómetros. Ouvi dizer que estamos no início da época, mas é estupidez dizer isso. É a saúde do jogador que está em causa. De madrugada vi o Luis Díaz a fazer um golo e só se juntam hoje à noite ao grupo. Passei uma semana e meia com 10 jogadores, mas a calendarização nao é normal", atira.

Apesar das dificuldades, Sérgio Conceição diz que isso não servirá de desculpa para um mau resultado: "Não temos tempo para trabalho de campo, porque não temos jogadores disponíveis. Temos jogadores a chegar quase no dia do jogo. Se houver um atraso, só chegam ao hotel já no dia do jogo. É complicado, mas não nos agarramos a isso. Sem lamúrias e lamentações, depois do jogo não me vão ouvir mais a falar da preparação do jogo".

Objetivo é vencer

Conceição destaca a importância do clássico, que considera ser um "jogo de seis pontos": "São jogos importantes, valem os três pontos, mais os três que o rival não ganha, são os jogos de seis pontos".

"Gostaria de defrontar o campeão nacional noutras condições, mas são as que temos e temos de tentar conseguir o melhor resultado possível, que é a vitória", atira.

Apesar de Coates, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio terem falhado as seleções por lesão, o técnico do FC Porto espera vê-los no onze no sábado.

"Não faço parte do departamento médico do Sporting, não sei a condição desses jogadores. Se não estiveram nas seleções, acredito que foi porque não podiam mesmo, mas tudo depende da recuperação que fizeram. Esses normalmente são titulares, estou a contar que joguem", atira.

O Sporting-FC Porto joga-se neste sábado, em Alvalade, com apito inicial marcado para as 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.