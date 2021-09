Luis Díaz brilha na vitória da Colômbia sobre o Chile

Luis Díaz aguçou o apetite dos adeptos do FC Porto para o clássico com o Sporting, esta sexta-feira, ao brilhar na vitória da Colômbia sobre o Chile, por 3-1, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

O extremo portista ganhou a grande penalidade que permitiu a Miguel Borja adiantar a Colômbia no marcador, aos 19 minutos. No minuto seguinte, Borja bisou. Jean Meneses ainda reduziu, mesmo antes da hora de jogo, no entanto, ao minuto 74, Luis Díaz garantiu a vitória "cafetera".

O também portista Matheus Uribe foi, igualmente, titular pela Colômbia.

A Colômbia soma 13 pontos no apuramento sul-americano e sobe ao quinto lugar, em zona de "play-off" interconferência, em igualdade pontual com o Equador, na quarta posição, que dá acesso direto ao Qatar.

O Chile é oitavo, com sete pontos, e vê a vida complicar-se ainda mais.