FC Porto prepara clássico com regresso de sete internacionais e um recuperado

O FC Porto continuou a preparar o clássico frente ao Sporting, com várias novidades no treino desta quinta-feira.

Os internacionais Pepe, Otávio, Diogo Costa, Taremi, Zaidu, Mbemba e Nanu foram as grandes novidades no treino do FC Porto desta quinta-feira, depois de terem regressado das respetivas seleções.

Ainda ao serviço das seleções estão Luis Díaz, Matheus Uribe (Colômbia) e Tecatito Corona (México), que farão apenas um treino antes do jogo.

Marko Grujic foi outra novidade. O médio sérvio foi considerado apto pelo departamento médico e junta-se ao lote de opções de Sérgio Conceição. No boletim clínico está apenas Marchesín, que fez tratamento e ginásio.

O FC Porto faz o último treino antes do jogo na sexta-feira, às 15h30. Às 17h00, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida.