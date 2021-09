Taremi marca e assiste pelo Irão, mas sai lesionado

Mehdi Taremi é preocupação no FC Porto para o clássico com o Sporting. O avançado brilhou na vitória do Irão, por 0-3, sobre o Iraque, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022, mas saiu lesionado.

Taremi assistiu Alireza Jahanbakhsh para o primeiro golo, logo aos dois minutos, e marcou o segundo já ao para lá da hora de jogo. Aos 87 minutos, saiu com queixas e teve de fazer gelo no tornozelo direito.

O Irão ainda foi a tempo de fazer um terceiro golo, ao minuto 90, por intermédio de Ali Gholizadeh, que acabara de substituir Taremi.

O Irão ocupa a primeira posição do grupo A da terceira ronda de apuramento para o Qatar, com seis pontos, mais dois do que a Coreia do Sul, segunda classificada, orientada pelo português Paulo Bento.

Taremi fica, assim, em dúvida para o clássico de Alvalade, relativo à quinta jornada da I Liga e marcado para sábado, às 20h30. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.