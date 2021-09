FC Porto prepara clássico ainda sem 10 internacionais

O FC Porto deu seguimento à preparação para o clássico com o Sporting, a contar para a quinta jornada do campeonato, esta quarta-feira, ainda sem 10 internacionais e com dois jogadores de fora por lesão.

Pepe, Otávio e Diogo Costa (Portugal), Luis Díaz e Uribe (Colômbia), Taremi (Irão), Zaidu (Nigéria), Corona (México), Mbemba (RD Congo) e Nanu (Guiné-Bissau) continuam ao serviço das respetivas seleções.

Quanto aos clientes do departamento médico do FC Porto, Marko Grujic treinou integrado, mas de forma condicionada, como na véspera, enquanto Marchesín limitou-se a fazer tratamento e trabalho de ginásio.



Sérgio Conceição chamou oito jogadores da equipa B: o internacional português Silvestre Varela e Ricardo Silva, Zé Pedro, João Marcelo, Bernardo Folha, Samba Koné, Danny Loader e Sebastian Soto.

O Sporting-FC Porto joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade.