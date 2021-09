A caminho de Alvalade, Marco Cruz despede-se do FC Porto

O defesa/médio Marco Cruz despede-se do FC Porto, agora que se transfere para o Sporting.

O jogador, de 17 anos, deixou mensagem nas redes sociais, onde lembra os 10 anos de azul e branco.

"Dez anos de dragão ao peito. Dez anos de felicidade, orgulho e dedicação! É com gratidão que me despeço! Ao FC Porto e a todos os que fizeram parte do meu percurso, devo muito do que hoje sou, como atleta e como homem", escreveu.

Marco Cruz assinou pelos leões no último dia de mercado, por troca com Rodrigo Fernandes, que faz caminho inverso.