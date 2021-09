Uribe e Luis Díaz jogam no empate da Colômbia no Paraguai

Matheus Uribe foi titular e Luis Díaz suplente utilizado no empate da Colômbia, por 1-1, no terreno do Paraguai, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022, na madrugada desta segunda-feira.

O médio do FC Porto saiu aos 79 minutos, altura em que o extremo, também dragão, já tinha entrado em campo. Os dois golos já tinham sido marcados: Antonio Sanabria adiantara o Paraguai aos 40 minutos e Juan Cuadrado restabelecera o empate, de grande penalidade, aos 53.

Com isto, a Colômbia complica o apuramento direto para o Qatar. A seleção "cafetera" encontra-se na quinta posição, que dá acesso ao "play-off" interconfederações, com 10 pontos, a dois do Uruguaio, que está em quarto. O Paraguai é sexto classificado, a dois pontos da Colômbia.