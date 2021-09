Toni Martinez. FC Porto quer voltar a ser campeão

Toni Martinez espera um jogo “muito, muito difícil” em Alvalade contra o Sporting, mas o objetivo final é recuperar o título.

O avançado do FC Porto confirma que os dragões estão “a preparar” a partida contra o campeão nacional porque querem “voltar ao nosso lugar, ser campeões”.

Em entrevista à Cadena SER, de Espanha, Martinez não tem dúvidas: “O nosso objetivo principal é sermos campeões e queremos demonstrar que o FC Porto é o melhor clube de Portugal”.

O jogador dos dragões está numa boa fase, titular e a fazer golos.

“Este é clube de elite, de Champions League, um dos melhores do Mundo, é preciso conquistar as oportunidades e depois segurá-las. Creio que é o que estou a fazer e isso permite-me ter um peso na equipa que não tinha quando cheguei”, referiu.

Toni Martinez lembra que “no ano passado fizemos uma grande época na Liga dos Campeões” e, por isso, espera, “no mínimo”, repetir o mesmo percurso esta época.

Os azuis e brancos estão conscientes que “o grupo [da Champions] é difícil”.

Nesta entrevista à rádio espanhola, Toni Martínez deixou elogios ao plantel portista, em especial aos jovens da formação, como Fábio Vieira e Francisco Conceição.

“Temos uma equipa muito competitiva, com jovens de grande qualidade. Não podemos deixar de falar do Vitinha, que esteve emprestado ao Wolverhampton na época passada, e do João Mário, que tem jogado todas as jornadas. Temos um grupo de miúdos que têm estado fortes e vão conquistando minutos na equipa principal. Têm muito para aprender, mas têm uma qualidade brutal”.