Empresário de Corona garante que FC Porto ainda não propôs renovação

O empresário de Jesús Corona garante, em declarações à Renascença, que o FC Porto não apresentou qualquer proposta de renovação do contrato do jogador, que termina no final da temporada.

O clube não transferiu Corona, que foi associado a interesse de Sevilha e AC Milan, e corre o risco de o ver sair a custo zero no final da época, como aconteceu, recentemente, com Marega, Herrera e Brahimi.

Matías Bunge esclarece que não houve qualquer conversação, no sentido de estender o vínculo atual e desmente, por outro lado, que Corona tenha estipulado qualquer valor para renovar com o FC Porto.