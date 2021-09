"Se o FC Porto não for campeão nacional, será uma hecatombe"

Nuno Lobo, candidato derrotado por Pinto da Costa nas últimas eleições, exige o título de campeão nacional a Sérgio Conceição, depois de um mercado de transferências em que o FC Porto conseguiu manter os principais jogadores, mesmo aqueles que estão em final de contrato.

Apesar do aparente interesse de clubes estrangeiros em vários ativos, o FC Porto conseguiu manter jogadores como Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Corona, Taremi ou Toni Martínez. Em declarações a Bola Branca, considerando que elementos como "Tecatito", Fábio Vieira, Mbemba e Diogo Costa terminam contrato no final da época, Nuno Lobo salienta que deixa de haver margem para um "desaire a nível desportivo".

"Se o FC Porto este ano não conseguir ser campeão nacional, será uma hecatombe. Eu não quero que o Porto faça o trajeto fantástico que fez na Liga dos Campeões e depois nas provas internas estarmos quase como o Benfica nas provas internacionais: estão quase lá, mas nunca ganham nada. O Porto tem de ser campeão nacional", sublinha.

Nuno Lobo estranha a incapacidade do FC Porto para colocar jogadores no mercado, algo que espera que "não pegue moda", e lamenta que, a menos de um ano do fim de contrato, as situações de Corona, Fábio Vieira, Mbemba e Digo Costa continuem por resolver.

"Estamos a entrar na fase do deixar andar e isso é muito negativo para as contas financeiras do FC Porto, porque a nível desportivo, mantendo o mesmo plantel, o Porto tem equipa mais do que suficiente para ganhar os três títulos nacionais", vinca o candidato derrotado por Pinto da Costa.

Nuno Lobo pede ao FC Porto que questione o Sporting

A semana e meia do clássico em Alvalade, Nuno Lobo gostaria que a direção portista pedisse esclarecimentos sobre os motivos que levaram quatro titulares do Sporting — Coates (Uruguai), Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves (Portugal), por lesão, e Matheus Nunes (Brasil), devido aos entraves da pandemia — a estarem ausentes dos trabalhos das seleções.

"Eu não quero acreditar em teorias da conspiração, nem quero ser eu a fazê-las, mas é muito estranho. Onde está a transparência? Vemos quatro jogadores do Sporting titularíssimos que vão estar fresquinhos para jogar contra o FC Porto. Isto é a aposta total das fichas todas do Sporting. Do FC Porto, até agora, a inação foi total", lamenta o sócio portista.

Nuno Lobo lembra que o FC Porto terá jogadores "a chegar da Colômbia cansadíssimos e a jogar no dia a seguir". O ex-candidato também critica a Liga pela calendarização: "Jogadores que chegam das seleções,vão representar os países deles e a seguir têm um Sporting-Porto."