Marchesín em recuperação. "Só a tua atitude depende de ti"

Agustín Marchesín publicou uma mensagem de motivação pessoal no Twitter, esta quinta-feira, quase duas semanas depois de ter sido operado.

"Trabalha duro, em silêncio, com muita humildade. Mostra a ti mesmo do que és capaz. E que cada passo que dás seja firme e em frente. Sempre com a tranquilidade de que dás tudo no que fazes. Há coisas que não dependem de uma pessoa, a tua atitude é a única coisa que depende de ti", escreveu o guarda-redes internacional argentino do FC Porto.

A 19 de agosto, Marchesín foi submetido com sucesso a uma artroscopia ao joelho direito, para corrigir um problema no menisco interno. Diogo Costa tem assumido a titularidade na ausência do argentino.