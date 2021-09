Jorge Mendes promoveu troca de verão entre FC Porto e Sporting

A surpreendente troca entre FC Porto e Sporting, no último dia de mercado, com Rodrigo Fernandes a rumar ao Olival e Marco Cruz a Alcochete, foi promovida por Jorge Mendes. A imprensa desportiva revela, esta quinta-feira, que os clubes limitaram-se a cumprir toda a burocracia de um negócio sugerido pelo empresário.

Não há, portanto, qualquer aproximação institucional entre Pinto da Costa e Frederico Varandas. A troca aconteceu porque, por um lado, Marco Cruz estava referenciado pelo Sporting e, por outro lado, Rodrigo Fernandes era um nome que agradava ao Porto.

O médio-defensivo, de 20 anos, estava na equipa B do Sporting, mas treinava regularmente com o plantel principal e Silas estreou-o na primeira equipa em 2019/20. Rodrigo fez um jogo pelo Sporting B, esta época, e foi utilizado a central pela esquerda, num sistema de três defesas. Vai integrar o plantel da equipa B do FC Porto.

Já Marco Cruz, de 17 anos, estava nos juniores do FC Porto e também será integrado nesse escalão em Alcochete. O esquerdino pode atuar a lateral, a extremo ou como médio interior. Marco é visto como um jogador muito promissor.