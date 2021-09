Transferência de Kibe para o FC Porto travada após conflito com Marítimo

Marítimo e FC Porto não chegaram a um acordo para a transferência de Kibe, devido ao conflito entre os dois clubes, na sequência do encontro da 3.ª jornada da I Liga e da discussão sobre o estado do relvado do Estádio dos Barreiros.

O avançado brasileiro de 21 anos era um dos alvos do FC Porto para reforçar a equipa B neste verão e os clubes estiveram muito próximos de um acordo de cedência por uma temporada, com opção de compra.

Ao que a Renascença apurou, a transferência complicou-se após o encontro de 22 de agosto nos Barreiros, no empate a um golo entre Marítimo e FC Porto, onde o relvado foi o centro das atenções e do início de discórdia entre os dois emblemas.

O relvado dos Barreiros estava em condições precárias e complicou o jogo das duas equipas. A Liga atribuiu a nota de 1,67 ao terreno de jogo e isso traduziu-se na interdição temporária do estádio, uma vez que se tratou da segunda nota negativa consecutiva na temporada.

No final do encontro, Sérgio Conceição foi o porta-voz do FC Porto no descontentamento com o relvado.

"Não me querendo desculpar, porque não faz parte, mas este relvado é inacreditável, penso que é público as fotos do relvado. Nós temos de encontrar espaços, desequilíbrios, é óbvio que a equipa que luta pelo pontinho fica em vantagem. Uma equipa que tem um relvado destes não está minimamente preocupada com a evolução do futebol português", disse, na "flash interview" da Sport TV.

Nos dias seguintes ao encontro, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, explicou que as críticas ao relvado eram exageradas e justificou o estado do relvado com o calor sentido na Madeira. Além disso, criticou Sérgio Conceição pelas declarações proferidas.